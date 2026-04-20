Des milliers de partisans du candidat à la présidence péruvienne Rafael López Aliaga se rassemblent à Lima lors d'un rassemblement contre les irrégularités électorales. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle au Pérou ne seront pas publiés avant la mi-mai, après un scrutin chaotique. López Aliaga s'est imposé comme le critique le plus virulent des retards dans l'annonce des résultats. Il a allégué des fraudes, sans fournir de preuves, et a appelé à l'annulation du scrutin. IMAGES
Pérou : Rassemblement à Lima contre les irrégularités électorales
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