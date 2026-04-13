Des électeurs votent dans un bureau de Terrebonne, au Québec, alors que la province canadienne est l'une des trois circonscriptions où se tiennent des élections législatives fédérales partielles. Le scrutin pourrait donner au Premier ministre canadien Mark Carney une majorité au Parlement, sur fond de popularité élevée malgré un mécontentement lié au coût de la vie. IMAGES
Législatives partielles au Canada: des électeurs votent à Terrebonne
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