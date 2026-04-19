Le président argentin Javier Milei visite le Mur des lamentations à Jérusalem avant de s'entretenir avec son proche allié, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. IMAGES
Le président argentin Javier Milei se rend au Mur des lamentations
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