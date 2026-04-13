Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi à six ans de prison avec incarcération immédiate l'ex-PDG de Lafarge Bruno Lafont, reconnu coupable avec le cimentier et sept ex-responsables de financement du terrorisme en Syrie.
L'ex-PDG de Lafarge incarcéré pour financement du terrorisme en Syrie
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