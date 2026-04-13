Samira Muhammadi montre une photo de son fils, Aref Khan, 20 ans, tué lors d'un bombardement pakistanais sur un hôpital de Kaboul qui a fait plus de 400 morts. Comme d'autres familles de victimes, elle espère une enquête internationale.
A Kaboul, les espoirs de justice d'une mère après la frappe qui a tué son fils
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