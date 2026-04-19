Plombés par leur défense et impuissants, les Marseillais sombrent face aux Merlus et laissent filer des points précieux au classement. En course pour disputer la Ligue des Champions l'an prochain, les Olympiens laissent à leurs poursuivants une occasion en or de leur passer devant. Le directeur sportif de l'OM Medhi Benatia a fustigé l'attitude et le jeu de son équipe dans une prise de parole très agressive.
"Un scandale" déclare Medhi Benatia après la défaite de l'OM face à Lorient
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