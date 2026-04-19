Des centaines d'Israéliens se rassemblent à Tel-Aviv pour manifester contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. IMAGES
Des Israéliens manifestent contre le gouvernement à Tel-Aviv
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