A l'appel d'Urgence Liban, plusieurs centaines de personnes manifestent à Paris, place de la République, en soutien au Liban et alors qu'un cessez-le-feu de dix jours est entré en vigueur vendredi entre le pays du Cèdre et Israël. Près de 2.300 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes sur le Liban depuis le début de la guerre le 2 mars, selon le ministère libanais de la Santé. IMAGES
Des centaines de personnes rassemblées à Paris en soutien au Liban
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