"C’est une page de notre cinéma qui se tourne" : dans le centre de Paris, des passants réagissaient samedi à la disparition la veille de Nathalie Baye, figure discrète et populaire à la fois du grand écran français, des suites d'une maladie neurodégénérative.
Décès de Nathalie Baye: "C’est une page de notre cinéma qui se tourne"
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