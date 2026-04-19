Quelque 450 cerfs-volistes issus de 28 pays sont attendus aux 39e Rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) qui ont débuté samedi, l'un des plus grands événements de la discipline.
"Un peu de féérie": à Berck-sur-Mer, lancement du festival de cerfs-volants
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