Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Paris pour l'abolition totale de la prostitution en France et dans le monde, dix ans après l'adoption d'une loi-cadre visant à lutter contre ce phénomène dans l'Hexagone.
Prostitution: manifestation à Paris pour l'abolition, dix ans après la loi de 2016
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