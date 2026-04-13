Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'il n'était "pas un grand fan" du pape Léon XIV, qui avait la veille prononcé une virulente allocution contre la guerre.
Trump s'en prend au pape après son message antiguerre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro