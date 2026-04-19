Le pape Léon XIV a dénoncé samedi les "catastrophes sociales et environnementales" liées à une "logique d'exploitation" des richesses matérielles, au premier jour de sa visite en Angola, pays doté de vastes ressources pétrolières.
En Angola, le pape fustige les "catastrophes" liées à l'exploitation des ressources
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