Niches fiscales : quand les députés ne font pas le ménage… et en rajoutent !

information fournie par Ecorama 06/11/2025 à 14:00

Alors que les finances publiques dérapent et que les Français se disent majoritairement favorables à la suppression des niches fiscales, la réalité parlementaire raconte une toute autre histoire. Dans cette enquête signée Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenges, voici comment l’Assemblée nationale, loin d’épurer le système, l’a enrichi de nouvelles dérogations fiscales. Si certaines niches sont rabotées, d’autres sont maintenues, et plusieurs carrément créées. Ecorama du 6 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

