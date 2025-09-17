Le licenciement brutal du directeur général de Nestlé pour relation non déclarée a fait grand bruit. Mais au-delà de l'anecdote, c'est une véritable crise de gouvernance qui se dessine chez le géant de l'agroalimentaire, déjà fragilisé par une série de scandales sanitaires et environnementaux. Décryptage de ce que révèle cette affaire en matière de risques ESG avec Anne-Catherine Husson-Traoré, experte en finance durable.
Nestlé : limoger son PDG pour sortir de la crise ?
