Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive à un sommet du Conseil de l'Europe sur d'éventuelles réparations visant à indemniser l'Ukraine face à l'offensive russe. L'événement, qui se tient à La Haye, réunit des hauts responsables pour mettre en place un organisme international chargé de statuer sur des dizaines de milliards d'euros. IMAGES
Zelensky arrive au sommet européen sur les réparations pour l'Ukraine
