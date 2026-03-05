Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation , était l'invité de l'émission Ecorama du 5 mars 2026, présentée par Aude Kersulec sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la publication des résultats 2025, les commandes de Rafale et les livraisons d'avions, dans un contexte mouvementé de la guerre en Iran.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.