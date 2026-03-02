Un incendie fait rage parmi les décombres sur le site d'une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne bombarde lundi le Liban en riposte à des tirs du mouvement chiite Hezbollah en direction d'Israël, au troisième jour de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. IMAGES
Incendie après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth
