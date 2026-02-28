Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu annonce qu'Israël et les Etats-Unis ont lancé une "opération" contre la "menace existentielle que représente le régime terroriste iranien".
"Opération" de Washington et Israël contre la "menace existentielle" iranienne (Netanyahu)
