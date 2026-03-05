 Aller au contenu principal
Guerre en Iran : pourquoi les investisseurs retournent vers les actifs américains

information fournie par Ecorama 05/03/2026 à 14:05

Le dollar qui retrouve son rôle de valeur refuge, surperformance des indices à Wall Street. Depuis le début de la guerre en Iran, les investisseurs retournent vers les actifs américains. Phénomène durable ? Quelles explications ? On en parle avec Christian Parisot, conseiller économique pour Aurel BGC. Ecorama du 5 mars 2026, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1

