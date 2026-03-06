 Aller au contenu principal
Cuba: le réseau électrique reconnecté, les délestages restent importants
information fournie par AFP 06/03/2026 à 01:07

Des habitants dans une rue de La Havane plongée dans le noir lors d'une panne du réseau électrique à Cuba, le 4 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )

Le réseau électrique cubain a été reconnecté jeudi après une nouvelle panne qui a touché les deux tiers du territoire de l'île, mais les délestages demeurent importants en raison du manque de carburant.

La production énergétique de Cuba est notamment affectée par l'arrêt, sous la pression des Etats-Unis, des livraisons de pétrole vénézuélien, et le blocus en approvisionnement imposé de facto par Washington à l'île communiste.

Le centre et l'ouest du pays, dont la capitale et ses 1,7 million d'habitants, sont restés sans électricité parfois jusqu'à près de 24 heures après une déconnexion partielle du réseau due à une déconnexion "inattendue" de la principale centrale électrique de l'île, nommée Antonio Guiteras.

La reconnexion totale du réseau est intervenue à l'aube, a fait savoir le ministère de l'Energie et des mines sur X.

En fin d'après-midi, près de 80% des foyers de la capitale avaient à nouveau du courant, même si certains quartiers subissaient à nouveau des délestages en raison de la faible production électrique.

Les autorités ont précisé jeudi que si la panne de la principale centrale électrique du pays "a été le détonateur" de la coupure massive, "la cause fondamentale (...) a été la faiblesse du système électrique par manque de carburant" pour alimenter les groupes électrogènes qui appuient la production.

La capitale cubaine a connu ces derniers jours des délestages de plus de 15 heures, qui peuvent durer plus d'une journée en province.

Des immeubles à La Havane lors d'une panne du réseau électrique à Cuba, le 4 mars 2026 ( AFP / Adalberto ROQUE )

L'île de 9,6 millions d'habitants est soumise depuis plus de deux ans à des coupures massives récurrentes, dont certaines ont affecté l'ensemble de l'île, parfois pendant plusieurs jours.

Cette nouvelle panne est toutefois intervenue dans un contexte particulièrement tendu. La crise énergétique aiguë qui touche l'île coïncide avec un regain de tension avec les Etats-Unis.

Aucun bateau chargé de pétrole n'est officiellement entré à Cuba depuis le 9 janvier, ce qui a forcé les autorités à prendre des mesures drastiques de rationnement et de réorganisation des activités économiques et sociales.

Pour justifier sa politique, Washington invoque une "menace exceptionnelle" que ferait peser Cuba, île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité des Etats-Unis.

La Havane accuse en retour Donald Trump de vouloir "asphyxier" l'économie de l'île, sous embargo américain depuis 1962 et qui a subi ces dernières années un renforcement des sanctions américaines.

