Plusieurs milliers de manifestants se rassemblent à Paris en soutien au peuple iranien, au lendemain de frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, qui a tué et le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Nombreux arborent le drapeau au lion et soleil de l'ancienne monarchie iranienne ou brandissent le portrait du fils du chah déchu, Reza Pahlavi. IMAGES
A Paris, plusieurs milliers de manifestants en soutien au peuple iranien
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro