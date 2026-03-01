 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Paris, plusieurs milliers de manifestants en soutien au peuple iranien

information fournie par AFP Video 01/03/2026 à 19:45

Plusieurs milliers de manifestants se rassemblent à Paris en soutien au peuple iranien, au lendemain de frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, qui a tué et le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Nombreux arborent le drapeau au lion et soleil de l'ancienne monarchie iranienne ou brandissent le portrait du fils du chah déchu, Reza Pahlavi. IMAGES

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Municipales: depuis Perpignan, Bardella appelle la gauche "modérée" à "rompre" avec LFI

information fournie par AFP 28 févr.
9
2

Jordan Bardella appelle la gauche "dite modérée" à "rompre définitivement avec LFI"

information fournie par AFP Video 09:15
3

"Opération" de Washington et Israël contre la "menace existentielle" iranienne (Netanyahu)

information fournie par AFP Video 28 févr.
1
4

Les Iraniens de Los Angeles célèbrent la mort présumée de Khamenei

information fournie par AFP Video 09:18
5

Irak: manifestation contre les frappes en Iran près de l’ambassade américaine à Bagdad

information fournie par AFP Video 09:16
6

Des missiles des systèmes de défense israéliens illuminent le ciel de Tel-Aviv

information fournie par AFP Video 09:16
7

Début de la campagne présidentielle au Congo, premier tour le 15 mars

information fournie par France 24 28 févr.
8

Israël: les secours sur le site d'une frappe iranienne meurtrière sur le centre d'Israël

information fournie par AFP Video 16:51
1

Les crues se stabilisent lentement dans une partie de l'Ouest

information fournie par AFP Video 22 févr.
2

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
3

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
4

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
9
5

Marie Cheval (PDG de Carmila) : "Le e-commerce n'a pas tué les centres commerciaux"

information fournie par Ecorama 23 févr.
2
6

Le Mexique déploie 10.000 soldats pour mettre fin aux violences après l'élimination d'un chef de cartel

information fournie par AFP 24 févr.
3
7

"Justice ! Liberté!" crient des détenus libérés au Venezuela où la présidente appelle au retour de la diaspora

information fournie par AFP 24 févr.
1
8

Ukraine : Trump est soit "un traître", soit un dirigeant "exceptionnel", dit Lech Walesa dans un entretien avec l'AFP

information fournie par AFP 24 févr.
14
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank