Des panaches de fumée s'élèvent de deux sites de frappes israéliennes nocturnes sur la banlieue sud de Beyrouth. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a averti vendredi qu'un "désastre humanitaire" se profilait en raison du déplacement massif de la population à la suite des ordres d'évacuation de l'armée israélienne, qui mène une campagne de frappes intensives sur le pays.
Dégâts et fumée sur le site de frappes sur la banlieue sud de Beyrouth
