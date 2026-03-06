Au moins huit personnes sont mortes jeudi lorsqu'une résidence pour personnes âgées s'est effondrée à Belo Horizonte, dans le sud-est du Brésil.
Brésil: au moins huit morts dans l'effondrement d'une maison de retraite
