S'il "s'agit là d'une provocation en provenance de la Russie, elle est parfaitement dérisoire et ridicule" commente le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'une visite à bord du Charles de Gaulle à Malmö. Un drone a été repéré et brouillé mercredi par un bateau de la marine suédoise près du porte-avions français Charles de Gaulle.
Barrot: une provocation "ridicule" si le drone qui s'est approché du porte-avions est russe
