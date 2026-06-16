Silence religieux pendant l'hymne national et explosion de joie après les buts: à Téhéran, des Iraniens ont suivi de nuit avec curiosité les premiers pas de la sélection nationale au Mondial-2026 sur le sol américain.
Mondial-2026: à Téhéran, des Iraniens levés aux aurores pour suivre la Team Melli
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