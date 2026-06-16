Dans le cadre du protocole d'accord conclu avec Washington, mettre fin à la guerre au Liban est une question importante selon le ministre iranien des affaires étrangères.
Mettre fin à la guerre au Liban, la question est importante, dit l'Iran
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