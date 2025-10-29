 Aller au contenu principal
Melissa en Jamaïque : un ouragan d'intox sur les réseaux sociaux

information fournie par France 24 29/10/2025 à 21:40

Sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos documentent le passage de l’ouragan Melissa sur la Jamaïque. Parmi elles certaines montrent des requins envahir les villes. C’est faux, ces images ont été générées par l’intelligence artificielle Sora d'OpenAI.

2

