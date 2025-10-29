Sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos documentent le passage de l’ouragan Melissa sur la Jamaïque. Parmi elles certaines montrent des requins envahir les villes. C’est faux, ces images ont été générées par l’intelligence artificielle Sora d'OpenAI.
Melissa en Jamaïque : un ouragan d'intox sur les réseaux sociaux
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro