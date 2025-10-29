Images prises depuis le sud d'Israël montrant de la fumée s'élever au-dessus du nord de la bande de Gaza. Israël a annoncé reprendre le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après avoir mené des frappes qui ont fait plus de cent morts, selon la Défense civile et des hôpitaux, en représailles à l'attaque mortelle contre un de ses soldats. IMAGES
Fumée au-dessus de Gaza après des frappes de l'armée israélienne qui dit reprendre la trêve
