Au programme ce matin : Apple , Essilor Luxottica, Mercialys , Ubisoft , Virbac . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 17/10/2025
Valeurs associées
|252,2900 USD
|NASDAQ
|+1,96%
|312,500 EUR
|Euronext Paris
|+12,98%
|10,780 EUR
|Euronext Paris
|-2,71%
|7,950 EUR
|Euronext Paris
|-7,41%
|333,500 EUR
|Euronext Paris
|+7,23%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro