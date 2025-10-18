 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Apple , Essilor Luxottica, Mercialys , Ubisoft , Virbac . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

APPLE
252,2900 USD NASDAQ +1,96%
ESSILORLUXOTTICA
312,500 EUR Euronext Paris +12,98%
MERCIALYS
10,780 EUR Euronext Paris -2,71%
UBISOFT
7,950 EUR Euronext Paris -7,41%
VIRBAC
333,500 EUR Euronext Paris +7,23%

