Vincent Mortier, directeur des gestions d'Amundi, était l'invité de l'émission Ecorama du 15 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la résilience inattendue de l’économie mondiale face aux tensions commerciales, les incertitudes liées à l’inflation américaine, les promesses et les risques de l’intelligence artificielle, l’envolée spectaculaire de l’or, les tensions persistantes entre Pékin et Washington, les attentes autour des résultats d’entreprises des deux côtés de l’Atlantique, et les perspectives de politique monétaire de la Fed.
Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro