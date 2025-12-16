Les habitants de Safi, au Maroc, nettoyaient la ville lundi, suite aux crues soudaines du week-end. Au moins 37 personnes sont mortes dans les inondations.
Maroc: des habitants de Safi nettoient les dégâts suite aux inondations meurtrières
