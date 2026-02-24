 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marie-Anne Barbat-Layani (AMF) : "Les Français voient que les marchés financiers sont un moyen de gagner de l'argent !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 24/02/2026 à 14:05

Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers (AMF), était l'invitée de l'émission Ecorama du 24 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la construction d'un véritable marché de capitaux européen, la régulation des cryptoactifs avec l'entrée en vigueur de MiCA, la lutte contre les arnaques financières, l'attrait croissant des Français et notamment des plus jeunes pour la Bourse, ainsi que les nouveaux usages comme l'intelligence artificielle dans les décisions d'investissement.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

A Assise, des milliers de pèlerins se pressent pour voir les reliques de saint François

information fournie par AFP Video 23 févr.
2

OUM, la voix libre du Maroc

information fournie par France 24 23 févr.
3

Syrie: les forces américaines se retirent d'une importante base, doivent quitter la Syrie d'ici un mois

information fournie par AFP 23 févr.
4

Troubles au Mexique: la Garde nationale arrive au bureau du procureur général

information fournie par AFP Video 23 févr.
5

Syrie: les forces américaines entament leur retrait d'une importante base

information fournie par AFP Video 23 févr.
6

Des manifestants devant la CPI avant les audiences concernant l'ex-président philippin Duterte

information fournie par AFP Video 23 févr.
7

L'Iran considérera des frappes limitées américaines comme une "agression" (porte-parole)

information fournie par AFP Video 23 févr.
8

New York de nouveau frappée par une tempête de neige

information fournie par AFP Video 23 févr.
1

"Ils ont besoin d'être pris en charge": l'appel du procureur aux parents des deux enfants recherchés

information fournie par AFP 23 févr.
3
2

TIC TECH - Licornes françaises, sécurité dans la crypto, offensive de Mistral, Cortex House

information fournie par Ecorama 20 févr.
3

Enlèvement fratrie: le procureur appelle les parents à remettre les enfants

information fournie par AFP Video 23 févr.
4

Inde: Modi appelle à un accès universel à l'IA, le patron d'OpenAI à une "régulation"

information fournie par AFP 19 févr.
5

Crues: la Dordogne déborde à Libourne en Gironde

information fournie par AFP Video 19 févr.
6

Le Coin des Experts : quel est l'impact de la maturité sur le prix d'un warrants et d'un stability ?

information fournie par SG Bourse 19 févr.
7

Après le Groenland, le Svalbard prochaine terre de convoitise dans l'Arctique ?

information fournie par AFP Video 19 févr.
8

Affaire Epstein : l'ex-prince Andrew en garde à vue, un choc pour la monarchie britannique

information fournie par AFP 19 févr.
7
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank