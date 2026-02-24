Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers (AMF), était l'invitée de l'émission Ecorama du 24 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la construction d'un véritable marché de capitaux européen, la régulation des cryptoactifs avec l'entrée en vigueur de MiCA, la lutte contre les arnaques financières, l'attrait croissant des Français et notamment des plus jeunes pour la Bourse, ainsi que les nouveaux usages comme l'intelligence artificielle dans les décisions d'investissement.
