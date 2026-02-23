L'Iran a averti lundi qu'il considérerait toute attaque contre son territoire, y compris des frappes limitées, comme un "acte d'agression", après des propos de Donald Trump laissant entendre cette option.
L'Iran considérera des frappes limitées américaines comme une "agression" (porte-parole)
