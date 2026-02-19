La Dordogne déborde à Libourne, en Gironde, sans provoquer pour l'instant de dégâts majeurs, dans le sillage d'une nouvelle tempête couplée à de forts coefficients de marée et après 35 jours de pluie consécutifs.
Crues: la Dordogne déborde à Libourne en Gironde
