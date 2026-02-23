Figure majeure de la scène marocaine, OUM mêle soul, world music et sonorités hassanies venues du Sahara. Avec son album Diaddlar ("Fait maison"), elle propose un projet épuré, porté par la voix et les percussions, où résonnent des sons naturels comme l’eau ou les graines de sésame. Artiste engagée, elle défend les droits des femmes, notamment dans son pays, le Maroc.
OUM, la voix libre du Maroc
