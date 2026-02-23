Un convoi de la Garde nationale et une ambulance médico-légale arrivent au bureau du procureur général du Mexique, après que Nemesio "El Mencho" Oseguera, chef d'un des plus grands cartels de drogue, a été tué lors d’un raid policier dans l’État de Jalisco. IMAGES
Troubles au Mexique: la Garde nationale arrive au bureau du procureur général
