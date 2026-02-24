Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

La décision de la Cour suprême américaine d'annuler une large part des droits de douane instaurés par Donald Trump ne dissipe pas les doutes des marchés financiers. Entre incertitudes sur la portée réelle du revers infligé au président, interrogations autour d'une surtaxe mondiale temporaire de 15 %, réactions politiques susceptibles de modifier l'équilibre des pouvoirs, et flou sur l'avenir de l'accord commercial conclu avec l'Union européenne, les investisseurs peinent à évaluer les conséquences économiques de cette séquence. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 24 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
