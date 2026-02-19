 Aller au contenu principal
Le Coin des Experts : quel est l'impact de la maturité sur le prix d'un warrants et d'un stability ?
information fournie par SG Bourse 19/02/2026 à 18:01

Envie d'en savoir plus sur les Produits de Bourse? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LeCoindesExperts par Société Générale Produits de Bourse. Une vidéo pour maîtriser les points les plus techniques des Produits de Bourse. Dans cet épisode, on vous explique quel est l'impact de la maturité sur le prix d'un Warrant et d'un Stability.

