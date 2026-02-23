 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Disparues il y a un siècle, plus de 150 tortues réintroduites aux Galapagos

information fournie par AFP Video 23/02/2026 à 16:43

Des scientifiques et des gardes forestiers ont réintroduit environ 150 tortues géantes sur l'île Floreana, dans l'archipel des Galapagos, d'où elles avaient disparu il y a plus d'un siècle.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Guerre en Ukraine, 4 ans après: "Où est la victoire?"

information fournie par France 24 07:32
1
2

"Ils ont besoin d'être pris en charge": l'appel du procureur aux parents des deux enfants recherchés

information fournie par AFP 08:16
3
3

Enlèvement fratrie: le procureur appelle les parents à remettre les enfants

information fournie par AFP Video 09:38
4

Baftas: Paul Mescal, Kate Hudson et Ethan Hawke sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 10:44
5

Le film "Une bataille après l'autre" triomphe aux Bafta britanniques

information fournie par AFP 11:18
6

Gillian Anderson et les stars d'"Hamnet" arrivent pour les Bafta à Londres

information fournie par AFP Video 10:46
7

Syrie: les forces américaines entament leur retrait d'une importante base

information fournie par AFP Video 10:50
8

JO 2026 : "Une expérience incroyable", selon la skieuse alpine malgache Mialitiana Clerc

information fournie par France 24 10:40
1

À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot

information fournie par AFP Video 14 févr.
2

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
3

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
4

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
5

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
6

Le Coin des Experts : Pourquoi certains produits sont bid-only ?

information fournie par SG Bourse 29 sept. 2023
7

Ukraine: discussions "très tendues" à Genève entre Russes et Ukrainiens sous médiation américaine

information fournie par AFP 17 févr.
24
8

Japon: Takaichi reconduite Première ministre après son triomphe électoral

information fournie par AFP Video 18 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank