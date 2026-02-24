Bourse : faut-il se détourner des 7 Magnifiques ?

information fournie par Ecorama • 24/02/2026 à 14:00

Les “7 Magnifiques” de la tech américaine traversent un début d'année contrasté : longtemps moteurs des marchés, elles affichent désormais des performances en retrait et de fortes disparités. Alors que certains titres comme Nvidia ou Apple résistent, d'autres comme Microsoft, Amazon ou Tesla marquent nettement le pas, au moment où les investisseurs se tournent vers des valeurs industrielles plus traditionnelles. Entre rotation sectorielle, explosion des dépenses liées à l'IA et concurrence accrue entre géants du numérique, comment expliquer le recul relatif du groupe et quelle conséquence pour les portefeuilles, à l'approche des résultats très attendus de Nvidia ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 24 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com