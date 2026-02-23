Syrie: les forces américaines se retirent d'une importante base, doivent quitter la Syrie d'ici un mois

Des véhicules militaires américains à Qamishli dans un convoi lors de leur départ d'une base en Syrie, le 23 février 2026 ( AFP / Delil SOULEIMAN )

Les Etats-Unis ont commencé à se retirer lundi d'une importante base en Syrie, dans une région du nord-est encore sous contrôle des forces kurdes, et doivent achever leur retrait du pays d'ici un mois, ont indiqué trois sources à l'AFP.

Une équipe de l'AFP a vu une colonne de dizaines de poids lourds, chargés de blindés et de préfabriqués, sur la route reliant la province de Hassaké où se trouve la base de Qasrak, se dirigeant vers la frontière avec l'Irak.

Un responsable kurde qui a requis l'anonymat a indiqué que les Etats-Unis avaient commencé à se retirer lundi de la base de Qasrak.

Les forces américaines, qui dirigent la coalition antijihadiste, s'étaient déjà retirées de deux bases au cours des deux dernières semaines, al-Tanf (sud-est) et al-Chaddadi (nord-est).

"D'ici un mois, ils se seront retirés de Syrie et il n'y aura plus aucune présence militaire dans les bases", a indiqué à l'AFP un responsable gouvernemental syrien qui a requis l'anonymat.

Un diplomate, qui a également refusé d'être identifié, a précisé à l'AFP que "le retrait devrait être achevé d'ici vingt jours" et que les Etats-Unis ne maintiendraient plus de bases en Syrie.

Le responsable kurde a confirmé ces informations à l'AFP.

Les Etats-Unis maintenaient un millier de militaires dans le pays depuis plus de dix ans, pour diriger la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans laquelle les forces kurdes étaient en première ligne.

Le retrait américain intervient alors que le pouvoir central, soutenu par Washington, étend son contrôle sur le nord et le nord-est du pays, qui était contrôlé par les Kurdes.

Les forces kurdes doivent être intégrées dans l'armée syrienne, conformément à un accord annoncé fin janvier entre les deux parties.

Washington avait établi à partir de 2014 des bases dans des zones échappant au pouvoir du président déchu Bachar al-Assad pour coordonner la lutte contre l'EI, défait en 2019.