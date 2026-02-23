Une file ininterrompue de visiteurs et pèlerins défile depuis dimanche matin en Italie à Assise pour voir les reliques de saint François, dont les ossements sont exposés pour la première fois au public, jusqu'au 22 mars.
A Assise, des milliers de pèlerins se pressent pour voir les reliques de saint François
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro