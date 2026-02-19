 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après le Groenland, le Svalbard prochaine terre de convoitise dans l'Arctique ?

information fournie par AFP Video 19/02/2026 à 19:54

À Longyearbyen, capitale du Svalbard, archipel de l'Arctique, les habitants restent sereins, mais gardent les ambitions américaines en Arctique à l'esprit.

Groenland
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
4
2

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
3

France/crues: un homme porté disparu et plan d'urgence pour Bordeaux

information fournie par AFP 18 févr.
4

Crues: vues aériennes d'inondations dans le Lot-et-Garonne

information fournie par AFP Video 18 févr.
5

JO Milan-Cortina 2026 : la France poursuit sa razzia en biathlon

information fournie par France 24 07:28
6

Quentin Deranque : les réseaux d'extrême-droite traquent les "coupables"

information fournie par France 24 18 févr.
7

Le Gabon coupe plusieurs réseaux sociaux

information fournie par France 24 18 févr.
8

Agression mortelle à Lyon: LFI sous pression, trois proches d'un député parmi les interpellés

information fournie par AFP 18 févr.
19
1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
3

Savoie: pas de ski à La Plagne, menacée d'avalanches "exceptionnelles"

information fournie par AFP Video 12 févr.
4

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
5

Procès des réseaux sociaux: des parents devant les bureaux de Snapchat à Los Angeles

information fournie par AFP Video 13 févr.
6

17 ans de prison pour le meurtre d'un chauffeur de VTC: "une peine exemplaire" (avocate)

information fournie par AFP Video 13 févr.
7

Epstein : Pam Bondi est-elle crédible ?

information fournie par France 24 13 févr.
8

Une mère interpellée après la découverte de deux bébés dans son congélateur

information fournie par AFP 12 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank