À Longyearbyen, capitale du Svalbard, archipel de l'Arctique, les habitants restent sereins, mais gardent les ambitions américaines en Arctique à l'esprit.
Après le Groenland, le Svalbard prochaine terre de convoitise dans l'Arctique ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro