Marc Touati : « Même quand le monde va mieux, la France continue de plonger »

information fournie par Ecorama • 09/09/2026 à 14:10

Le pétrole proche de 100 $ pourrait devenir un risque majeur pour Wall Street si les tensions sur le trafic maritime s’aggravent, tandis que la BCE s’apprête à relever ses taux dans un contexte défavorable pour la France. Avec une activité à l’arrêt et un coût de financement qui grimpe à 4,25 %, la question de réduire les déficits publics et d’éventuelles hausses d’impôts devient centrale. Les propositions économiques des candidats — de l’annulation partielle de la dette à la taxation des méga‑héritages, sont scrutées alors que certains économistes alertent sur les risques de crise financière. L'analyse de Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI. Ecorama du 9 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.