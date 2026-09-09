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Marc Touati : « Même quand le monde va mieux, la France continue de plonger »

information fournie par Ecorama 09/09/2026 à 14:10

Le pétrole proche de 100 $ pourrait devenir un risque majeur pour Wall Street si les tensions sur le trafic maritime s’aggravent, tandis que la BCE s’apprête à relever ses taux dans un contexte défavorable pour la France. Avec une activité à l’arrêt et un coût de financement qui grimpe à 4,25 %, la question de réduire les déficits publics et d’éventuelles hausses d’impôts devient centrale. Les propositions économiques des candidats — de l’annulation partielle de la dette à la taxation des méga‑héritages, sont scrutées alors que certains économistes alertent sur les risques de crise financière. L'analyse de Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI. Ecorama du 9 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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3 commentaires

  • 14:36

    M6699704, je confirme. Il essaie de vendre ses petits placements mais bon il y a longtemps que personne ne l’écoute plus !

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