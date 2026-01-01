Des sauveteurs de la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, effectuent des sauvetages assistés par hélicoptère par mer agitée, tandis que les préparatifs du feu d'artifice du Nouvel An sont en cours et que des foules se rassemblent sur l'emblématique plage pour fêter la nouvelle année. IMAGES
Brésil: Sauvetages en mer sur la plage de Copacabana le soir du Nouvel An
