Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras à Londres

Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras International, à Londres, alors que la compagnie ferroviaire a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre, après un double incident technique intervenu dans le tunnel sous la Manche. IMAGES
