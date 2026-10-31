Des tensions éclatent à Marseille entre CRS et manifestants après que plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le quartier des Réformés, dans le centre de la ville, où les rassemblements non déclarés étaient interdits.
Manifestations du 31 octobre : tensions à Marseille
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