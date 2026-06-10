"Chaque jour, quand des enfants sont touchés, c'est quelque chose qui nous bouleverse". A l'occasion de l'inauguration de l'Institut Robert-Debré du Cerveau de l'Enfant à Paris, Emmanuel Macron évoque l'affaire Lyhanna, un "moment (...) qui est très dur, à plein d'égards, et qui nous a tous beaucoup choqués, mis en colère, profondément attristés" et remercie les équipes "qui, chaque jour font de leur mieux pour soigner, pour éduquer, pour protéger nos enfants". SONORE
Lyhanna: "Quand des enfants sont touchés, c'est quelque chose qui nous bouleverse" (Macron)
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