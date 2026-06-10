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Fortune de Jared Kushner: "La corruption, on s'en fout"

information fournie par France 24 10/06/2026 à 07:54

A la Une de la presse, ce mercredi 10 juin, les affrontements, cette nuit, à Belfast, où des manifestations ont dégénéré après que des militants d'extrême droite ont appelé à manifester en réaction à une attaque au couteau, notamment sur X, le réseau social d’Elon Musk – qui s’apprête à devenir le premier billionnaire de l’histoire. La fortune, plus modeste, de Jared Kushner. Et la répression au Mozambique contre les opposants et les journalistes.

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