A la Une de la presse, ce mercredi 10 juin, les affrontements, cette nuit, à Belfast, où des manifestations ont dégénéré après que des militants d'extrême droite ont appelé à manifester en réaction à une attaque au couteau, notamment sur X, le réseau social d’Elon Musk – qui s’apprête à devenir le premier billionnaire de l’histoire. La fortune, plus modeste, de Jared Kushner. Et la répression au Mozambique contre les opposants et les journalistes.
Fortune de Jared Kushner: "La corruption, on s'en fout"
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